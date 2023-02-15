Лютий, 15 в 15:09

У середу, 15 лютого, у небі над Київщиною зафіксували повітряні кулі з відбивачами. Їх РФ запустила для відволікання уваги та виснаження українських сил ППО.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він назвав російські повітряні кулі “дідівським методом”.

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– Діаметр може бути різний. Вона наповнена газом, летить вверх. На шнурку прикріплений той кутовий відбивач. Радіолокаційна станція, зрозуміло, виявляє його у повітрі, він відбивається від приймача. Це повітряна ціль, – сказав речник.

За словами Ігната, ворог прагне, аби українські військові на збивання таких дешевих об’єктів витрачали час та засоби ППО.

Сама куля не несе загрози, але уламки зенітних ракет, які збивають об’єкт, можуть бути небезпечними.

Речник Повітряних сил додав, що військові при виявленні будь-яких повітряних цілей визначають параметри об’єкта: розміри, швидкість та висота польоту. Після того командування вирішує, яким чином ліквідувати повітряну ціль.

Зазначимо, що сьогодні по ворожому об’єкту на Київщині спрацювала ППО.