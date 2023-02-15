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Факти / Україна

Економія держкоштів: в Україні почали розсилати судові повістки і виклики через Viber

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Економія держкоштів: в Україні почали розсилати судові повістки і виклики через Viber
Фото: Dreamstime

Державна судова адміністрація України повідомила, що з 15 лютого людям почали розсилати судові повістки та виклики через месенджер Viber. Там очікують, що це допоможе зекономити державні кошти. 

Зазначається, що випущена оновлена версія програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду, яка дозволяє надсилати судові повістки та виклики не тільки через SMS-повідомлення, але й через месенджер Viber.

Там запевняють, що подібне оновлення – повністю відповідає нормам законодавства, крім того, для відправлення однієї судової повістки через Viber потрібне лише одне повідомлення. Водночас через SMS доводилося у середньому відправляти 5-6 повідомлень, а деколи й 15, адже одне таке повідомлення не може передати достатню кількість символів. 

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Державна судова адміністрація додала, що якщо система з месенджером не спрацює, судові повістки надсилатимуть через SMS.

В. о. гендиректора ДП Інформаційні судові системи Микола Козлов повідомив, що за першу половину доби 15 лютого через Viber доставили 60% повісток.

У статистику увійшли випадки, де учасники судового процесу надали погодження на використання електронних повідомлень. 

Нововведення за 12 годин допомогло зекономити понад 5 тис. грн (42% від витрат на електронні повідомлення).

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