Лютий, 15 в 19:19

Очільник Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw заявив, що йому соромно за дії правоохоронних органів.

Міністр зазначив, що “не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі”.

— Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються понад 30 млн людей по всьому світу, – написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що суд повинен встановити винуватість, однак не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи.

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За словами Федорова, подібні підходи вбивають будь-який інвестклімат країни, тим паче під час повномасштабної війни.

— Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи ухвалять всі необхідні управлінські рішення. Разом з Дія.City ми планували приймати новий закон про “Маски Шоу Стоп”. Сьогоднішній кейс довів – закон потрібен терміново. Щоб “деякі” не наступали на одні і ті ж граблі, – резюмував він.

Що сталося?

15 лютого стало відомо про обшуки в офісі IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована.

Причиною обшуків стали земельні ділянки, які компанія придбала у 2016-2021 роках. Йдеться про базу відпочинку, яку компанія побудувала для своїх співробітників під Києвом.

— Причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки, – написав Косован у Facebook.

MacPaw заснована у 2008 році та займається розробкою програмного забезпечення для обслуговування техніки Apple. Головний офіс розташований в Києві.

Фото: Олександр Косован

Джерело: Михайло Федоров