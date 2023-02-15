Ми запрошували: Зеленський заявив, що Байден відвідає Україну, коли матиме можливість
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський не відповів прямо на питання про можливу зустріч із президентом США Джо Байденом найближчим часом.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
– Ми запрошували президента Байдена. І коли буде у нього можливість, думаю, він із задоволенням відвідає Україну. У нас сьогодні є різні засоби спілкування, – сказав Зеленський на прес-конференції після переговорів із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
Раніше ЗМІ повідомляли про можливу зустріч Байдена та Зеленського в Польщі, де американський президент буде з візитом наприкінці лютого.
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