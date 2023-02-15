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Факти / Світ

Ми запрошували: Зеленський заявив, що Байден відвідає Україну, коли матиме можливість

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський не відповів прямо на питання про можливу зустріч із президентом США Джо Байденом найближчим часом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Ми запрошували президента Байдена. І коли буде у нього можливість, думаю, він із задоволенням відвідає Україну. У нас сьогодні є різні засоби спілкування, – сказав Зеленський на прес-конференції після переговорів із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Раніше ЗМІ повідомляли про можливу зустріч Байдена та Зеленського в Польщі, де американський президент буде з візитом наприкінці лютого.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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