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Факти / Україна

На Сході триває наступ РФ, окупанти втрачають до 80% складу штурмових загонів – Маляр

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Російські військові РФ
Фото: Depositphotos

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Сході триває наступ ворога. Атаки – цілодобові, окупанти втрачають до 80% складу штурмових загонів.

Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому на каналі Маляр у Telegram.

– В деяких штурмових загонах ПВК Вагнера та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу. Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі, – зазначає вона. 

Внаслідок цього у російських військових, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, відмічають суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій. 

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– Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих загонів смертників – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат, – йдеться у повідомленні. 

Заступниця міністра привела приклад з навчальним центром на території Ростовської області, який щотижнево відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять лише прискорений курс підготовки, тривалість якого – 14-21 доба.

Повідомляється, що в підрозділах такі військовослужбовці, щоб не виконувати роль “загонів смертників”, навмисно пошкоджують бойову техніку, переважно – двигуни. 

Після цього така техніка відправляється на ремонтні бази з повним боєкомплектом, не здійснивши жодного пострілу. 

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