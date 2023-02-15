На Запорізькому напрямку Росія тримає “досить потужне” угруповання – Гуменюк
На Запорізькому напрямку Росія утримує “досить потужне” угрупування.
Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.
— Розуміємо, що вони тримають досить потужне угруповання на Запорізькому напрямку, оскільки перспективи розвитку подій як найближчі оцінюють саме там. Вони – в обороні, вони укріплюють свої позиції. Наразі активних дій не застосовують, – сказала Гуменюк.
Щодо Південного напрямку, то там, за словами Гуменюк, збільшення угрупування РФ не спостерігається. Однак ворог продовжує проводити маневрування.
Вона зазначила, що на Херсонському напрямку ворог уникає вогню у відповідь, вишукуючи позиції, які дозволять їм влучати по прибережних населених пунктах Правобережжя і при цьому бути більш-менш віддаленими і захищеними від вогню у відповідь.
— Вони витримують дистанцію. Ми намагаємося відсувати їх так, щоб їхній вогонь був у воду, – додала Гуменюк.
Найгарячішою ділянкою фронту наразі є Схід. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, там наразі триває наступ ворога. Атаки – цілодобові, втім втрати серед окупантів сягають до 80% складу штурмових загонів.