Посли ЄС схвалили створення групи з використання заморожених активів РФ

Лютий, 15 в 17:30

Постійні представники країн ЄС схвалили створення спеціальної робочої групи для розгляду використання заморожених активів Росії на користь відбудови України.

Про це повідомило головування Швеції в Раді ЄС.

– Сьогодні посли ЄС схвалили створення спеціальної робочої групи з питань використання заморожених та заблокованих російських активів для підтримки відновлення України, – йдеться у повідомленні у Twitter.

Зазначається, що метою робочої групи є розв’язання питання використання заморожених російських активів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

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– Вона включає підготовчу роботу з правового, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання в тісній координації з міжнародними партнерами, – наголошується у повідомленні.

Раніше стало відомо, що уряд Швейцарії відмовився конфіскувати заморожені російські активи, оскільки це порушить конституцію країни.

Водночас у Швейцарії наголосили, що підтримка України триватиме незалежно від дискусій про активи РФ.