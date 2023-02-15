Посли ЄС схвалили створення групи з використання заморожених активів РФ
Постійні представники країн ЄС схвалили створення спеціальної робочої групи для розгляду використання заморожених активів Росії на користь відбудови України.
Про це повідомило головування Швеції в Раді ЄС.
– Сьогодні посли ЄС схвалили створення спеціальної робочої групи з питань використання заморожених та заблокованих російських активів для підтримки відновлення України, – йдеться у повідомленні у Twitter.
Зазначається, що метою робочої групи є розв’язання питання використання заморожених російських активів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.
– Вона включає підготовчу роботу з правового, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання в тісній координації з міжнародними партнерами, – наголошується у повідомленні.
Раніше стало відомо, що уряд Швейцарії відмовився конфіскувати заморожені російські активи, оскільки це порушить конституцію країни.
Водночас у Швейцарії наголосили, що підтримка України триватиме незалежно від дискусій про активи РФ.