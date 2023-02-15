Лютий, 15 в 19:59

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що хоча президент Росії Володимир Путін не показує, що хоче миру, він “повинен зрозуміти”, що не може виграти свою війну в Україні.

Про це Столтенберг заявив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Брюсселі 15 лютого.

Він зазначив, що за майже рік після вторгнення президент Путін не подає жодних ознак того, що готується до миру, а навпаки розпочинає нові наступальні операції і завдає ударів по цивільному населенню та об’єктах інфраструктури України.

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– Путін повинен усвідомити, що він не може перемогти, і для цього ми повинні продовжувати швидко надавати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відвоювати територію і здобути перемогу як суверенна держава в Європі, – сказав генсек НАТО.

Столтенберг додав, що “оскільки ми стикаємося з найбільшою кризою безпеки за останнє покоління”, НАТО робить подальші кроки зі зміцнення обороноздатності блоку.

– Ми посилюємо нашу присутність і готовність від Чорного до Балтійського моря, зокрема в Польщі, – сказав він.

Генеральний секретар НАТО вважає, що винищувачі зі США та Нідерландів допомагають захищати небо Польщі, а батареї Patriot з Німеччини посилюють польську протиповітряну оборону, як і тисячі військовослужбовців з усіх країн НАТО, які перебувають у Польщі.

– Разом ми посилаємо чіткий сигнал, щоб у Москви не залишилося місця для прорахунків. НАТО захищатиме кожен дюйм Польщі та всієї території союзників, – сказав він.

Столтенберг зазначив, що під час його зустрічі з Дудою раніше в середу вони також обговорили роль Білорусі у війні Путіна в Україні.

– Білорусь продовжує приймати і підтримувати російські війська і поглиблює свою політичну і військову інтеграцію з Росією. Ми закликаємо Білорусь припинити свою співучасть у війні, – сказав Столтенберг.

Зі свого боку Анджей Дуда заявив, що Польща продовжить розширювати свій військовий потенціал, а оборонний бюджет країни на 2023 рік збільшиться до більш ніж 4% ВВП.

Польський лідер додав, що Варшава хотіла б мати якомога більше запасів обладнання НАТО на випадок можливого нападу Росії.