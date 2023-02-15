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Факти / Україна

РФ розганяє фейки щодо розкрадання радіоактивних відходів з Чорнобильської АЕС під час її окупації

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
фейк
Фото: Depositphotos

Новина про те, що Київ готує фальшиві докази розкрадання російськими військовими радіоактивних матеріалів та вивезення їх з території Чорнобильської АЕС — фейк.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Міністерство оборони РФ вважає, що начебто метою цієї провокації є створення політичного тиску на керівництво ряду країн для забезпечення їхнього “правильного” голосування в ООН на підтримку київської формули миру.

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– Застерігаємо! Вказана інформація не відповідає дійсності! Пам’ятайте, що подібні інформаційні кампанії ворога направлені виключно на приховування власних воєнних злочинів, вчинених в Україні, – йдеться в повідомленні.

Як пише ЦПД, представник управління ядерної безпеки Норвегії Інгара Амундсена відкинув звинувачення РФ в участі норвезьких фахівців при підготовці незалежного висновку про вплив радіації на населення Київщини.

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Джерело: Центр протидії дезінформації

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