РФ розганяє фейки щодо розкрадання радіоактивних відходів з Чорнобильської АЕС під час її окупації
Новина про те, що Київ готує фальшиві докази розкрадання російськими військовими радіоактивних матеріалів та вивезення їх з території Чорнобильської АЕС — фейк.
Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
Міністерство оборони РФ вважає, що начебто метою цієї провокації є створення політичного тиску на керівництво ряду країн для забезпечення їхнього “правильного” голосування в ООН на підтримку київської формули миру.
– Застерігаємо! Вказана інформація не відповідає дійсності! Пам’ятайте, що подібні інформаційні кампанії ворога направлені виключно на приховування власних воєнних злочинів, вчинених в Україні, – йдеться в повідомленні.
Як пише ЦПД, представник управління ядерної безпеки Норвегії Інгара Амундсена відкинув звинувачення РФ в участі норвезьких фахівців при підготовці незалежного висновку про вплив радіації на населення Київщини.
Джерело: Центр протидії дезінформації