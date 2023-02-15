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Факти / Україна

РФ зменшила кількість кораблів, але тримає ракетоносій з вісьмома Калібрами – Гуменюк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
калібр

Росія майже вдвічі зменшила кількість кораблів, які перебувають на бойовому чергуванні у Чорному морі. Серед них один надводний ракетоносій з вісьмома Калібрами на борту, повідомила в ефірі телемарафону речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– У Чорному морі наразі шторм не такий потужний, він більш сезонний, типовий для зими – це 2-3 бали, і це дозволяє корабельному угрупованню РФ знаходитися на бойовому чергуванні. Водночас ворог зменшив його кількість майже вдвічі у порівнянні з останніми днями. Це шість кораблів та катерів, серед яких один надводний ракетоносій, який споряджений вісьмома Калібрами, – уточнила вона.

За її словами, решта кораблів ЧФ Росії перебувають у пунктах базування, “що може свідчити про підготовку до масованого виходу і ракетного удару”.

– Ми також не знімаємо можливості застосування точкових ракетних ударів, – додала Гуменюк.

Окрім того, вона запевнила, що на Півдні поки що не фіксували “ноу-хау” ворога у вигляді повітряні кулі з відбивачами, через які сьогодні у Київській області працювала ППО.

Зараз дивляться

Раніше Наталя Гуменюк заявляла, що наступного разу Росія може завдати масованого ракетного удару по території України 24 лютого – на річницю повномасштабного вторгнення.

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Фото: Оперативне командування Південь

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