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Факти / Світ

США уклали контракти на виробництво боєприпасів на $522 мільйони для України

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Армія США оголосила про укладення контрактів на $522 млн із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Зокрема замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, пише агентство AFP.

Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії від 14 лютого. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.

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Джерело: Радіо Свобода
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