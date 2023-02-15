США уклали контракти на виробництво боєприпасів на $522 мільйони для України

Лютий, 15 в 8:11

Армія США оголосила про укладення контрактів на $522 млн із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Зокрема замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, пише агентство AFP.

Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії від 14 лютого. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.