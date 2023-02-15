США уклали контракти на виробництво боєприпасів на $522 мільйони для України
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія США оголосила про укладення контрактів на $522 млн із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України.
Зокрема замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, пише агентство AFP.
Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії від 14 лютого. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.
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