Втрати РФ у війні проти України наближаються до 140 тисяч: оновлені дані Генштабу ЗСУ

Лютий, 15 в 8:16

Втрати особового складу армії РФ за 357-му добу повномасштабної війни проти України наближаються до 140 тисяч.

Станом на 15 лютого Збройні сили України знищили вже близько 139 770 окупантів.

Лише за добу українські захисники ліквідували орієнтовно 690 загарбників.

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Втрати РФ на 15 лютого 2023

особового складу ‒ близько 139 770 (+690),

танків ‒ 3 290 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 6 507 (+7),

артилерійських систем – 2 303 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 466,

засобів протиповітряної оборони ‒ 236 (+2),

літаків – 298,

гелікоптерів – 286,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 011,

крилатих ракет ‒ 857,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6),

спеціальної техніки ‒ 219 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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