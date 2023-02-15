Якби росіяни могли, то за рік зробили б: Череватий про можливе скупчення авіації РФ

Лютий, 15 в 14:42

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий прокоментував інформацію видання Financial Times, що Росія накопичує авіацію біля українських кордонів.

В ефірі телемарафону Єдині новини він зазначив, що для росіян не буде легкої прогулянки ані суходолом, ані у повітрі, адже Україна, зокрема, посилилася новітніми системами ППО

— Якби росіяни могли за рік, вони б зробили те, про що мріяли – це домінувати у нашому повітряному просторі. Це дуже небезпечна річ, адже це унеможливило б наші перекидання військ та унеможливило б вести активну оборону. Але завдяки нашим ППО та авіації – їхні мрії й близько не наблизилися до цього. Коли ми посилилися новітніми ЗРК від партнерів, я думаю, що загартовані за рік у боях наші зенітники та авіація, навіть на тих літаках, які ми маємо, ніколи їм (росіянам, – Ред.) не нададуть легкої прогулянки ані суходолом, ані у небі, – сказав він.

Череватий також розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Там наразі тривають жорсткі бої. Він додав, що ворог щодня втрачає загиблими та пораненими багато військовослужбовців – 119 тільки за цю добу було вбито, 163 – поранено.

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Окупантами будо здійснено 103 обстріли на Бахмутському напрямку і відбулося 25 боєзіткнень.

Череватий також прокоментував ситуацію з в’їздом до Бахмута. Він зазначив, що враховуючи те, що це найактивніша зона бойових дій, Україна робить все для безпеки своїх та іноземних громадян.

До Бахмута можуть в’їхати ті, у кого є потреба для цього, зокрема журналісти та волонтери. За його словами, потрібно пройти процедуру, з деталями якої можна ознайомитися на сайті Донецької ОВА.