Якщо визнати путінську анексію, відкриється скринька Пандори для інших агресорів – Блінкен
Якщо визнати анексію частини українських територій, то це відкриє шлях для інших агресорів.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю виданню NPR.
– Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: “Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою і утримувати”, то це відкриє скриньку Пандори в усьому світі для агресорів, які скажуть: “Ну що ж, ми зробимо те ж саме і нам це зійде з рук”, – сказав він.
За словами Блінкена, він не бачить, що війна Росії проти України наближається до завершення.
– Щоб досягти міцного миру, президент Росії Володимир Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна нібито є його власною країною, – додав він.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що попри те, що армія РФ зазнає приголомшливих втрат на полі бою, російський диктатор Володимир Путін все ще не зацікавлений дипломатії.
Джерело: NPR