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Факти / Світ

Єрмак відповів, чого очікує Україна від нового пакету санкцій проти РФ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від нового пакету санкцій очікуються кроки щодо вилучення й передання Україні російських активів.

Про це він написав у Telegram.

– Від 10 пакету санкцій ЄС очікуємо кроки з вилучення російських активів на користь України, – йдеться в повідомленні.

22 січня в Європейській комісії почали консультації з послами ЄС, щоб ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ.

Зараз дивляться

Як повідомляв журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, 10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії може набути чинності у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

Джерело: Андрій Єрмак

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