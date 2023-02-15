Лютий, 15 в 13:08

У напрямку Білогорівки і Кремінної Луганської області російські війська намагаються атакувати хвилями за підтримки бойової авіації.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Ми бачимо, що триває загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і Кремінної. Багато обстрілів, ворог підключає авіацію. Атаки постійно йдуть хвилями з різних боків, – розповів Гайдай.

Водночас він спростував інформацію, яка поширюється російськими пропагандистами, про те, що нібито окупанти відтіснили наші Сили оборони за межу адмінкордону Луганської області.

Зараз дивляться

– Це не відповідає дійсності. Наші ЗСУ тримають оборону. Якщо треба, можу поїхати і зробити відео безпосередньо з Луганської області, з Кремінського напрямку, – зазначив Гайдай.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.