ЗСУ за добу уразили шість складів боєприпасів армії РФ

Лютий, 15 в 7:59

Напередодні прицільний вогонь Збройних сил України по ворожих позиціях завдав суттєвих втрат армії РФ.

Як повідомили 15 лютого в Генеральному штабі ВСУ, лише авіація Сил оборони України впродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Тим часом ракетники та артилеристи уразили:

Зараз дивляться

пункт управління армії РФ,

два райони зосередження живої сили,

шість складів боєприпасів ,

, дві станції радіоелектронної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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