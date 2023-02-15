ЗСУ за добу уразили шість складів боєприпасів армії РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
Напередодні прицільний вогонь Збройних сил України по ворожих позиціях завдав суттєвих втрат армії РФ.
Як повідомили 15 лютого в Генеральному штабі ВСУ, лише авіація Сил оборони України впродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Тим часом ракетники та артилеристи уразили:
Зараз дивляться
- пункт управління армії РФ,
- два райони зосередження живої сили,
- шість складів боєприпасів,
- дві станції радіоелектронної боротьби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.