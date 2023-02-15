Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ за добу уразили шість складів боєприпасів армії РФ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Напередодні прицільний вогонь Збройних сил України по ворожих позиціях завдав суттєвих втрат армії РФ.

Як повідомили 15 лютого в Генеральному штабі ВСУ, лише авіація Сил оборони України впродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Тим часом ракетники та артилеристи уразили:

Зараз дивляться
  • пункт управління армії РФ,
  • два райони зосередження живої сили,
  • шість складів боєприпасів,
  • дві станції радіоелектронної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка