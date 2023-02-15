ЗСУ знищили ще один російський гелікоптер Ка-52

Лютий, 15 в 19:48

Українські захисники на східному фронті у середу, 15 лютого, знищили черговий ворожий гелікоптер окупантів.

Про це повідомили на сторінці Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

— Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, – йдеться в повідомленні.

Напередодні у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що українські захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

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А наприкінці січня стало відомо про ліквідацію трьох вертольотів Ка-52 за пів години на східному напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-ту добу.

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Джерело: Збройні сили України