ЗСУ знищили ще один російський гелікоптер Ка-52
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Українські захисники на східному фронті у середу, 15 лютого, знищили черговий ворожий гелікоптер окупантів.
Про це повідомили на сторінці Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
— Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, – йдеться в повідомленні.
Напередодні у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що українські захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.
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А наприкінці січня стало відомо про ліквідацію трьох вертольотів Ка-52 за пів години на східному напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-ту добу.
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Джерело: Збройні сили України