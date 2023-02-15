ЗСУ знищили ворожу установку важкої вогнеметної системи Сонцепек

Лютий, 15 в 11:36

Бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців точним ударом знищили ще одну установку важкої вогнеметної системи окупантів – Сонцепек.

Відео ліквідації ворожої установки Сухопутні сили ЗСУ опублікували у своєму Telegram.

– Ворожому Солнцепеку трошки напекло, – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, вогнеметна система спалахує та розлітається на друзки. Від детонації Сонцепека снаряди системи накрили своїм вогнем прилеглу територію.

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Це вже не перше знищення Сонцепека на фронті. У Генштабі неодноразово повідомляли про ліквідації ворожих установок, якими так пишаються окупанти.

Сонцепек – це важка вогнеметна система (ВВС), яка використовується для знищення легкої броньованої техніки, живих сил противника на відкритій місцевості, а також для руйнування фортифікаційних будівель шляхом потужного об’ємного вибуху.

Повідомляється, що важка вогнеметна система перебуває на озброєнні військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії з квітня 2001 року.

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Джерело: Сухопутні війська ЗСУ