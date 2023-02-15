ЗСУ знищили ворожу установку важкої вогнеметної системи Сонцепек
Бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців точним ударом знищили ще одну установку важкої вогнеметної системи окупантів – Сонцепек.
Відео ліквідації ворожої установки Сухопутні сили ЗСУ опублікували у своєму Telegram.
– Ворожому Солнцепеку трошки напекло, – йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, вогнеметна система спалахує та розлітається на друзки. Від детонації Сонцепека снаряди системи накрили своїм вогнем прилеглу територію.
Це вже не перше знищення Сонцепека на фронті. У Генштабі неодноразово повідомляли про ліквідації ворожих установок, якими так пишаються окупанти.
Сонцепек – це важка вогнеметна система (ВВС), яка використовується для знищення легкої броньованої техніки, живих сил противника на відкритій місцевості, а також для руйнування фортифікаційних будівель шляхом потужного об’ємного вибуху.
Повідомляється, що важка вогнеметна система перебуває на озброєнні військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії з квітня 2001 року.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ