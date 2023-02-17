Лютий, 16 в 22:38

Для України є зараз пріоритетом втримати ситуацію на фронті, а військове керівництво готується до майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 16 лютого.

Він нагадав, що додому з російського полону повернувся 101 українець.

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– Більшість – це оборонці Маріуполя, рядові і сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний – перший заступник міського голови Енергодара, – сказав президент.

Володимир Зеленський каже, що щасливий за кожну з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки.

Український глава держави розповів, що протягом дня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

– Детально заслухали ситуацію за кожним з напрямків та перспективи теж за кожним з напрямків. Постачання зброї, боєприпасів, підготовка наших військових, плани та можливості ворога, а також потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті і готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет найближчим часом, – сказав він.

Президент додав, що просуватись у подальшому звільненні українських територій є пріоритетом, який Україна “ретельно готує”.

Володимир Зеленський додав, що він провів кілька міжнародних розмов, які мають посилити держави. Він зазначив, що не може про всі з них казати публічно, втім згадав про деякі з них.

Він нагадав, що взяв участь у засіданні норвезького парламенту, де було опрацьовано історичний пакет підтримки України на п’ять років сумою понад $7 млрд.

– Норвегія – один із наших найбільш послідовних та енергійних партнерів. Це стосується і зброї, зокрема сильних систем ППО NASAMS. І багатьох інших аспектів підтримки. Але особливо важливо: цей пакет тривалої, пʼятирічної підтримки – це приклад, орієнтир. Це рівень, який бачать інші партнери, – сказав Зеленський.

Президент також мав зустріч з міністром закордонних справ Ізраїлю, який прибув з візитом в Україну.

– Детально поговорили. Поінформував про ситуацію на передовій, про наші зусилля на міжнародних майданчиках. Зокрема, представив нашу формулу миру й запросив Ізраїль приєднатись до її реалізації, – додав він.

Український лідер також зустрівся з лідером Лейбористської партії Великої Британії та офіційної опозиції, яку назвав змістовною та корисною зустріччю.

Зеленський також мав розмову з президентом Казахстану про співпрацю на міжнародних майданчиках.

– Сьогодні наші литовські брати відзначають 105-ту річницю відновлення Литовської держави. Це свято, вага якого особливо відчувається саме зараз, коли ми разом з Литвою захищаємо нашу свободу й наше право на Європу. Я хочу ще раз підкреслити зараз: Литва почала нам допомагати ще до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І я постійно відчуваю цю підтримку – і від пана президента Гітанаса Наусєди, і від Литовської держави загалом. Абсолютно впевнений, що ми разом будемо відзначати дні нашої державності ще багато разів – і завжди у своїх вільних країнах, – сказав президент.

Володимир Зеленський також взяв участь у відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю.

– Синьо-жовті кольори символу Берлінале, знаменитого ведмедя, цьогоріч – це справді зворушливо. І потужно. Ми разом доводимо, що й ведмідь буває правильним, – сказав він.

Зеленський подякував кіномитцям, які не залишилися байдужими й підтримують Україну силою своїх робіт і свого впливу.

– Дякую всім організаторам і учасникам фестивалю. І звичайно – Шону Пенну, який був в Україні в перший день повномасштабного вторгнення і який відтоді стає тільки рішучішим у підтримці українців, – додав він.

І відзначення наших захисників і захисниць, шанування наших героїв.

Окремо президент відзначив роботу десантників з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади й артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади, які боронять Донеччину.

За захист Запорізького напрямку Зеленський подякував бійцям 129-ї окремої Криворізької бригади тероборони, які надійно тримають лінію оборони.

– І, звичайно, дякую нашим Повітряним силам, усім бійцям ППО та льотчикам, які сьогодні забезпечили результат у збитті російських ракет, – додав він.

Президент нагадав, що сили ППО збили половину зі 36 ракет і дронів, які ворог пустив на територію України.