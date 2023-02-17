Культура та кіно не можуть бути поза політикою: Зеленський зірвав оплески на Berlinale

Лютий, 16 в 23:29

Культура та кіно можуть бути поза політикою, але не тоді, коли це політика агресії та тотальної війни.

Про це, виступаючи 16 лютого по відеозв’язку на відкритті кінофестивалю Berlinale, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Культура та кіно можуть бути поза політикою. Але не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, вбивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто політика нинішньої Росії, – сказав він.

Зеленський вважає, що “в таких обставинах і в такі часи – мистецтво не може бути нейтральним, не може бути “поза”. На його думку, культура в такі часи вибирає сторону – і різними способами каже своє слово, чим бореться та протидіє злу. Або – не помічає і мовчить чим фактично йому допомагає”.

Зараз дивляться

– У боротьбі людства з будь-яким злом завжди звучить два голоси. І це пропаганда. На якийсь час пропаганда здатна заглушити правду. Але не здатна перемогти остаточно. Якщо мистецтво не припиняє боротьбу і мовчить. Знає, що стояти осторонь – отже, бути поруч зі злом, – зазначив він.

Він високо оцінив те, що “на нинішній фестиваль не допущені інституції та персони, які підтримують Кремль, та фільми, зняті за підтримки Росії”.

– Ми цінуємо це та вдячні за це. Це справді важливо. Це не формальність, це важливий символ. Ми вдячні за підтримку України, увагу до України, солідарність з Україною. Доказ цього – офіційний значок для учасників та гостей Berlinale – Золотий Ведмідь, який цього року став синьо-жовтим. Нині між нами тисячі кілометрів. Але ми – пліч-о-пліч. Ми говоримо різними мовами, але між нами панує повне розуміння. Нас поділяє лише віртуальний кордон. Але між нами немає стіни, – сказав Зеленський.

Він назвав Україну “фортецею вільного світу”.

– Фортеця, що стоїть майже рік. Фортеця, що захищає себе, Європу та світ. Фортеця, яка не може впасти. Фортеця, яка обов’язково встоїть. І переможе, – каже він.

Варто зазначити, що виступ Зеленського на кінофестивалі Berlinale викликав оплески.