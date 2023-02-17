Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Культура та кіно не можуть бути поза політикою: Зеленський зірвав оплески на Berlinale

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Культура та кіно можуть бути поза політикою, але не тоді, коли це політика агресії та тотальної війни.

Про це, виступаючи 16 лютого по відеозв’язку на відкритті кінофестивалю Berlinale, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Культура та кіно можуть бути поза політикою. Але не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, вбивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто політика нинішньої Росії, – сказав він.

Зеленський вважає, що “в таких обставинах і в такі часи – мистецтво не може бути нейтральним, не може бути “поза”. На його думку, культура в такі часи вибирає сторону – і різними способами каже своє слово, чим бореться та протидіє злу. Або – не помічає і мовчить чим фактично йому допомагає”.

Зараз дивляться
Читайте
Росія вбиває людей: Зеленський та Єрмак закликали не допустити спортсменів РФ на Олімпіаду-2024

– У боротьбі людства з будь-яким злом завжди звучить два голоси. І це пропаганда. На якийсь час пропаганда здатна заглушити правду. Але не здатна перемогти остаточно. Якщо мистецтво не припиняє боротьбу і мовчить. Знає, що стояти осторонь – отже, бути поруч зі злом, – зазначив він.

Він високо оцінив те, що “на нинішній фестиваль не допущені інституції та персони, які підтримують Кремль, та фільми, зняті за підтримки Росії”.

– Ми цінуємо це та вдячні за це. Це справді важливо. Це не формальність, це важливий символ. Ми вдячні за підтримку України, увагу до України, солідарність з Україною. Доказ цього – офіційний значок для учасників та гостей Berlinale – Золотий Ведмідь, який цього року став синьо-жовтим.

Нині між нами тисячі кілометрів. Але ми – пліч-о-пліч. Ми говоримо різними мовами, але між нами панує повне розуміння. Нас поділяє лише віртуальний кордон. Але між нами немає стіни, – сказав Зеленський.

Він назвав Україну “фортецею вільного світу”.

– Фортеця, що стоїть майже рік. Фортеця, що захищає себе, Європу та світ. Фортеця, яка не може впасти. Фортеця, яка обов’язково встоїть. І переможе, – каже він.

Варто зазначити, що виступ Зеленського на кінофестивалі Berlinale викликав оплески.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка