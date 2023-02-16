Лютий, 16 в 11:59

США та союзники скептично ставляться до того, що РФ розпочинає новий наступ. На їхню думку, Москва не накопичила сили та ресурси, щоб досягти значних успіхів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представників США, Великої Британії та України.

– Це, мабуть, більше бажане, ніж реалістичне, – сказав високопоставлений військовий чиновник США.

За оцінками американських військових, російським військам знадобиться час до травня, щоб відновити достатньо потужностей для тривалого наступу, водночас керівництво РФ хоче діяти швидше.

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США вважають імовірним те, що окупанти почали наступ через тиск з боку Кремля.

– Малоймовірно, що російські війська будуть краще організовані, і тому малоймовірно, що вони будуть особливо успішними. Хоча вони, схоже, готові послати більше військ у м’ясорубку, – зазначив високопоставлений британський чиновник.

Як розповів виданню український дипломат, росіяни “зібрали достатньо живої сили, щоб взяти лише одне-два невеликих міста на Донбасі, але це все”.