Навіщо РФ запускає в Україну аеростати та ракети-обманки – пояснення Жданова
Військовий експерт Олег Жданов розповів, для чого росіяни запускають аеростати у повітряний простір над Україною.
– Аеростати не призначені для того, щоб виявляти якісь позиції. Аеростати призначені для того, щоб “розкривати” системи ППО. Літак А-50 літає вздовж кордону України, наприклад, в білоруському повітряному просторі, і дивиться – де вмикаються наші станції радіолокацій, – пояснив він.
Так росіяни бачать, де розташовані українські очі та вуха – системи ППО та ПРО, складають їхню карту, щоб потім бити по цих точках ракетами.
– Але я вже казав, що вони постійно змінюють свої позиції. Тому сьогодні їх засікли на цих місцях, а завтра вони розгорнулися на інших. І коли йде масований ракетний удар, ракети можуть прилітати вже по порожнім місцям. Тож ті зонди, які до нас пускають, призначені лише для розкриття ППО нашої країни, – пояснив експерт.
Він також розповів, як саме росіяни здійснюють пуски несправжніх ракет і чому ППО не може відрізнити їх від справжніх.
Жданов уточнив, що хибні цілі мають тільки міжконтинентальні балістичні ракети, але не тактичні.
– Можуть бути ракети із головним ваговим макетом – навчально-бойові. Таке ми засікали ще влітку. І Точка-У прилітала з ГВМ, й Іскандери балістичні. А взагалі відрізнити хибну ракету від бойової неможливо. Тому що вони мають абсолютно однакові параметри та балістичні характеристики, – повідомив військовий експерт, додавши, що вони летять та відбиваються на радарі абсолютно однаково.