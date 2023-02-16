Лютий, 16 в 20:11

Військовий експерт Олег Жданов розповів, для чого росіяни запускають аеростати у повітряний простір над Україною.

– Аеростати не призначені для того, щоб виявляти якісь позиції. Аеростати призначені для того, щоб “розкривати” системи ППО. Літак А-50 літає вздовж кордону України, наприклад, в білоруському повітряному просторі, і дивиться – де вмикаються наші станції радіолокацій, – пояснив він.

Так росіяни бачать, де розташовані українські очі та вуха – системи ППО та ПРО, складають їхню карту, щоб потім бити по цих точках ракетами.

– Але я вже казав, що вони постійно змінюють свої позиції. Тому сьогодні їх засікли на цих місцях, а завтра вони розгорнулися на інших. І коли йде масований ракетний удар, ракети можуть прилітати вже по порожнім місцям. Тож ті зонди, які до нас пускають, призначені лише для розкриття ППО нашої країни, – пояснив експерт.

Він також розповів, як саме росіяни здійснюють пуски несправжніх ракет і чому ППО не може відрізнити їх від справжніх.

Зараз дивляться

Жданов уточнив, що хибні цілі мають тільки міжконтинентальні балістичні ракети, але не тактичні.