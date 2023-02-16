Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Навіщо РФ запускає в Україну аеростати та ракети-обманки – пояснення Жданова

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ракета
Фото: Depositphotos

Військовий експерт Олег Жданов розповів, для чого росіяни запускають аеростати у повітряний простір над Україною.

– Аеростати не призначені для того, щоб виявляти якісь позиції. Аеростати призначені для того, щоб “розкривати” системи ППО. Літак А-50 літає вздовж кордону України, наприклад, в білоруському повітряному просторі, і дивиться – де вмикаються наші станції радіолокацій, – пояснив він.

Так росіяни бачать, де розташовані українські очі та вуха – системи ППО та ПРО, складають їхню карту, щоб потім бити по цих точках ракетами.

– Але я вже казав, що вони постійно змінюють свої позиції. Тому сьогодні їх засікли на цих місцях, а завтра вони розгорнулися на інших. І коли йде масований ракетний удар, ракети можуть прилітати вже по порожнім місцям. Тож ті зонди, які до нас пускають, призначені лише для розкриття ППО нашої країни, – пояснив експерт.

Він також розповів, як саме росіяни здійснюють пуски несправжніх ракет і чому ППО не може відрізнити їх від справжніх.

Зараз дивляться

Жданов уточнив, що хибні цілі мають тільки міжконтинентальні балістичні ракети, але не тактичні.

– Можуть бути ракети із головним ваговим макетом – навчально-бойові. Таке ми засікали ще влітку. І Точка-У прилітала з ГВМ, й Іскандери балістичні. А взагалі відрізнити хибну ракету від бойової неможливо. Тому що вони мають абсолютно однакові параметри та балістичні характеристики, – повідомив військовий експерт, додавши, що вони летять та відбиваються на радарі абсолютно однаково.

Читайте
Очікування РФ не виправдались: модернізація ракети Х-101 не допомогла прорвати ППО України

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка