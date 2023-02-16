Лютий, 16 в 9:27

Нездатність Росії швидко відновити знищену на війні механізовану техніку ще більше обмежує можливості РФ проводити маневри на фронті.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія втратила близько 50% танків Т-72Б та Т-72Б3М та багато танків Т-80. Тому окупаційній армії довелося перейти на старішу техніку.

Зараз дивляться

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що дві третини російських танків знищені або непридатні до використання.

Кремль може визнати, що промислове виробництво РФ на досить низькому рівні. Наприклад, заступник голови радбезу Росії Дмитро Медведєв кілька днів тому закликав збільшити виробництво озброєння та сучасних танків.

Норвезька розвідувальна служба (NIS) вважає, що Росія, як і раніше, здатна виробляти велику кількість стрілецької зброї, ракет і танків, але її оборонна промисловість сильно страждає від західних санкцій.

Росії необхідно чимало зусиль для створення нових виробничих ліній, а також потрібен час для наймання та навчання робітників. Деякі російські оборонні підприємства скаржаться на нестачу персоналу.

Американські аналітики вважають, що навряд чи російський ВПК (військово-промисловий комплекс) зможе швидко й у великих масштабах налагодити виробництво танків і точно нічого не встигне до початку українського контрнаступу.

До того ж надання Заходом танків і броньованих машин Україні ще більше знизить здатність Росії вести “танкову війну”.

В ISW вважають, що Україна має всі можливості розпочати широкомасштабні контрнаступи протягом наступних кількох місяців. Але партнери України мають передати свої танки якнайшвидше.

Фото: Anita Anand