Очікування РФ не виправдались: модернізація ракети Х-101 не допомогла прорвати ППО України

Лютий, 16 в 12:46

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України, полковник Микола Данилюк заявив, що модернізація росіянами крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань Росії.

Про це він сказав на брифінгу у Military Media Center.

– Масових проривів системи ППО не відбувається. Спроба вдосконалити так зване високоточне озброєння провалилася, – пояснив полковник Микола Данилюк.

Він також додав, що російські ракети все частіше падають саме на території самої Російської Федерації, не долітаючи при цьому до України.

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Нагадаємо, росіяни провели чергову ракетну атаку на Україну зранку 16 лютого. Укренерго вже зазначило, що російський обстріл не призведе до відключень світла в країні.