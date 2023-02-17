Лютий, 16 в 23:01

У Харкові прогриміли вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

– Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях, – написав він.

Суспільне пише, що в Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи.

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Перед початком атаки Росії в області була оголошена повітряна тривога.

Згодом Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300.

– Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури, – написав він.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.