Під час нічної атаки війська РФ влучили в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині – ОВА
У ніч на четвер, 16 лютого, РФ завдала нового масованого удару по Україні. В результаті атаки у Кропивницькому районі є прильоти в об’єкт інфраструктури.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
– Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок – прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби, – написав він.
За даними глави ОВА, обійшлося без жертв.
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Джерело: Андрій Райкович