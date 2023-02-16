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Факти / Україна

Під час нічної атаки війська РФ влучили в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині – ОВА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Під час нічної атаки війська РФ влучили в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині – ОВА

У ніч на четвер, 16 лютого, РФ завдала нового масованого удару по Україні. В результаті атаки у Кропивницькому районі є прильоти в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

– Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок – прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби, – написав він.

За даними глави ОВА, обійшлося без жертв.

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Джерело: Андрій Райкович

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