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Факти / Україна

Припадали до рідної землі та обіймалися: перші хвилини українських військових після повернення з полону

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Припадали до рідної землі та обіймалися: перші хвилини українських військових після повернення з полону

СБУ показала перші ексклюзивні кадри з обміну полоненими 16 лютого.

– Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у рамках сьогоднішнього обміну полоненими додому повернулись 100 наших бійців та один цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ, а також захисники Бучі, Херсона та Лиману. Цивільним виявився перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.

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