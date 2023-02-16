Припадали до рідної землі та обіймалися: перші хвилини українських військових після повернення з полону

Лютий, 16 в 19:57

СБУ показала перші ексклюзивні кадри з обміну полоненими 16 лютого.

– Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у рамках сьогоднішнього обміну полоненими додому повернулись 100 наших бійців та один цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ, а також захисники Бучі, Херсона та Лиману. Цивільним виявився перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.