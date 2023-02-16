Лютий, 16 в 12:36

У четвер, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Норвегії.

Глава держави пригадав, що вперше звертався до Стортингу у 35-й день війни. Від березня минулого року багато чого змінилось, зокрема з’явилась впевненість у тому, що вільний світ не лишить Україну на самоті.

– Норвезький внесок у цю впевненість історичний. Ви допомагаєте нам з протиповітряною обороною, яка захищає наші міста від російського терору, ви допомагаєте нам протитанковою зброєю, ви допомагаєте нам з відновленням енергетичної інфраструктури після ударів російських ракет і іранських дронів. А тепер ви створюєте прецедент довгострокового фінансування країни, яка захищає свою незалежність і право кожної країни жити у відповідності до міжнародного права, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що програма підтримки, яку Норвегія затверджує для України, розрахована на п’ять років.

Зараз дивляться

І це дає відчуття майбутнього і впевненість у наявності надійного плеча союзників і надалі.

– Ми не знаємо, що станеться за цей період у п’ять років. Але ми знаємо, чого не станеться: Росія не подолає нашої єдності, Кремль не зробить терор і залякування новою реальністю для Європи. Російський прапор не залишиться над окупованими територіями України. Це так само точно, як ваші NASAMS, що захищають небо України. Я особливо дякую вам за них, – заявив він.

Зеленський подякував уряду Норвегії за п’ятирічний пакет допомоги Україні на 75 млрд норвезьких крон (майже €7 млрд).