Лютий, 16 в 20:30

Україна зміцнює броньований кулак, що вже за кілька місяців вирішуватиме завдання відповідно до задуму керівництва Збройних сил.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої як Рамштайн, у Брюсселі.

– Головне – зміцнюється “броньований кулак”, який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму головнокомандувача Збройних сил України (Валерія Залужного, – Ред.) та Генерального штабу, – написав він.

Крім того, міністр оборони повідомив, що після дводенної роботи української делегації у Брюсселі результати зустрічі виявились оптимістичними:

Зараз дивляться

Загрози з неба отримають кращу відсіч.

Військо буде краще забезпечене боєприпасами.

Більше наших воїнів отримають якісну підготовку.

– Сьогодні обговорювали з партнерами практичні аспекти танкової коаліції. Зроблено кілька важливих кроків, – додав він.

Резніков подякував усім партнерам за допомогу Україні й особливо Сполученим Штатам і міністру оборони США Ллойду Остіну – за лідерство у форматі Рамштайн.

– Також щиро вдячний генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за послідовну підтримку нашої держави на рівні Північноатлантичного блоку. Вдячний українській делегації та Місії України при НАТО за командну роботу, – написав він.

Він додав, що такими кроками Україна невпинно наближає перемогу.

Раніше Резніков повідомив, що українських воїнів навчатимуть користуватись новою західною технікою цілими підрозділами, щоб звільнити тимчасово окуповані Росією території.

Фото: Олексій Резніков