Лютий, 16 в 18:27

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що армія України автоматизує облік майна, запчастин та модуля ремонту техніки.

Про це він написав у себе в Facebook.

– Повномасштабна війна внесла низку вимушених коректив у багато процесів. Деякі реформи йдуть повільніше. А деякі навпаки набирають обертів, бо без цього ніяк. Однією з цих нагальних змін є автоматизація логістичних процесів, зокрема облік в ЗСУ за допомогою німецької ERP системи SAP, – йдеться у повідомленні.

Резніков додав, що проєкт наразі – в активній фазі та стартує з двох треків: автоматизації обліку речового майна та автоматизації обліку запчастин та модуля ремонту техніки.

Зараз дивляться

– Наразі обговорюємо з SAP SE (Німеччина) деталі запропонованого пакету ліцензій, технічної і консультаційної підтримки. Наповнюємо команду, здебільшого з лав мобілізованих, потрібних SAP-спеціалістів, – підкреслив міністр.

За його словами, робоча група з представниками армій країн-членів НАТО, які використовують таке ж рішення, SAP4HANA, вже працює.

– Сьогодні ключове завдання — найшвидше впровадження. Варіанти обговорюємо з партнерами. Паралельно спільно з Мінцифри активно шукаємо донорів, що допоможуть з компʼютерною технікою, – зазначив Олексій Резніков.

Він також розповів, що в системі вже є запчастини для першої закордонної САУ.