Ворог змінив тактику проведення повітряних атак – Ігнат

Лютий, 16 в 11:21

У Повітряних силах зафіксували нову тактику ворога в нанесенні авіаударів.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що зазвичай російська армія використовувала БПЛА для виявлення місцезнаходження нашої ППО, але не цього разу.

Зараз дивляться

– Дійсно ворог зазвичай використовував Шахеди для того, щоб десь там перевірити нашу ППО, виявити наші позиції, так щоб скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цього разу бачимо – нічна атака, і Шахедів не було, одразу пішли ракети, крилаті ракети різних типів, – розповів Ігнат.

Нагадаємо, вночі 16 лютого російська армія випустила по Україні 32 ракети різних типів. 16 з них були збиті нашими силами Протиповітряної оборони.

На Львівщині та в Полтавській області ворог поцілив в об’єкти критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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