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Факти / Україна

Ворог змінив тактику проведення повітряних атак – Ігнат

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Юрій Ігнат
Фото: АрміяInform

У Повітряних силах зафіксували нову тактику ворога в нанесенні авіаударів. 

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

Він зазначив, що зазвичай російська армія використовувала БПЛА для виявлення місцезнаходження нашої ППО, але не цього разу.

Зараз дивляться

– Дійсно ворог зазвичай використовував Шахеди для того, щоб десь там перевірити нашу ППО, виявити наші позиції, так щоб скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цього разу бачимо – нічна атака, і Шахедів не було, одразу пішли ракети, крилаті ракети різних типів, – розповів Ігнат.

Нагадаємо, вночі 16 лютого російська армія випустила по Україні 32 ракети різних типів. 16 з них були збиті нашими силами Протиповітряної оборони. 

На Львівщині та в Полтавській області ворог поцілив в об’єкти критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: 24 канал
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