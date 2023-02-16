Лютий, 16 в 10:02

Сьогодні, 16 лютого, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Коен повідомив у Twitter.

Зазначено, що під час візиту глава МЗС Ізраїлю зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Також Коен планує відвідати Бучу, Бабин Яр та оголосити про поновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.

– Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутні часи, – наголосив він.

4 лютого видання Times of Israel повідомило, що Ізраїль готовий передати Україні військові “штучки”, але не буде заходити занадто далеко у військовій підтримці, оскільки боїться ескалації з боку РФ.

Джерело: Елі Коен

Фото: Елі Коен