Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Вперше з початку повномасштабного вторгнення. Глава МЗС Ізраїлю приїхав до Києва

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Вперше з початку повномасштабного вторгнення. Глава МЗС Ізраїлю приїхав до Києва

Сьогодні, 16 лютого, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Коен повідомив у Twitter.

Зазначено, що під час візиту глава МЗС Ізраїлю зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зараз дивляться

Також Коен планує відвідати Бучу, Бабин Яр та оголосити про поновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.

– Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутні часи, – наголосив він.

4 лютого видання Times of Israel повідомило, що Ізраїль готовий передати Україні військові “штучки”, але не буде заходити занадто далеко у військовій підтримці, оскільки боїться ескалації з боку РФ.

Джерело: Елі Коен

Фото: Елі Коен

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка