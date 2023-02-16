Вперше з початку повномасштабного вторгнення. Глава МЗС Ізраїлю приїхав до Києва
Сьогодні, 16 лютого, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Коен повідомив у Twitter.
Зазначено, що під час візиту глава МЗС Ізраїлю зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Також Коен планує відвідати Бучу, Бабин Яр та оголосити про поновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.
– Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутні часи, – наголосив він.
4 лютого видання Times of Israel повідомило, що Ізраїль готовий передати Україні військові “штучки”, але не буде заходити занадто далеко у військовій підтримці, оскільки боїться ескалації з боку РФ.
Джерело: Елі Коен
Фото: Елі Коен