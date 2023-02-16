Викрали на блокопості та протримали в неволі 333 дні: в Україну повернули першого заступника мера Енергодара

Лютий, 16 в 19:43

Серед звільнених у рамках обміну полоненими – перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

– Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких, – йдеться у повідомленні.

У свою чергу міський голова Енергодару Дмитро Орлов зазначив, що Самойдюк весь цей час перебував у неволі, під постійним моральним та фізичним тиском.

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– Але треба знати силу духу, стійкість та відданість Україні цієї мужньої людини, щоб розуміти: таких як він – не зламати! Дякуємо всім причетним до цього обміну, в результаті якого з полону повернулись 100 наших військових та один цивільний – Іван Самойдюк, – додав він.

Нагадаємо, що 16 лютого в Україні відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому їдуть 100 наших бійців та один цивільний.

Фото: Дмитро Орлов