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Факти / Україна

Зеленський запропонував Ізраїлю долучитись до Формули миру

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зеленський запропонував Ізраїлю долучитись до Формули миру
Фото: Pixabay

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном запропонував країні приєднатися до реалізації Формули миру.

– Ізраїль завжди був нашим важливим партнером на Близькому Сході. Це перший візит представника Ізраїлю від початку повномасштабного вторгнення. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Елі Коеном обговорили поглиблення двосторонньої співпраці з різних напрямків. Я запрошую Ізраїль приєднатися до реалізації нашої формули миру. Вдячний за надану гуманітарну допомогу, – написав Зеленський у Telegram.

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Він зазначив, що під час зустрічі “розглянули питання участі країни у повоєнному відновленні, щоб Україна могла використати досвід Ізраїлю у розмінуванні”.

– Розраховую, що цей візит сприятиме поглибленню нашої співпраці, – додав президент.

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