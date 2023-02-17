Це була дуже коротка ніч: Столтенберг знав, що РФ вторгнеться в Україну 24 лютого

Лютий, 17 в 0:00

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був упевнений, що президент Росії Володимир Путін розпочне вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це він заявив в інтерв’ю AFP.

– Я пішов спати. Але це була дуже коротка ніч, бо я знав, що на якомусь етапі, за кілька годин, хтось розбудить мене. І саме це й сталося, – розповів генсек НАТО.

За його словами, дзвінок пролунав близько 4 години ранку.

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– Мені зателефонував начальник канцелярії, і він просто коротко сказав мені, що вони почали, тобто вторгнення почалося, – поділився Столтенберг.

Раніше Столтенберг заявив, що Путін не показує, що хоче миру, він “повинен зрозуміти”, що не може виграти свою війну в Україні.