Лютий, 17 в 18:42

17 лютого стало відомо, що Франція передала Україні нові протитанкові ракетні комплекси 5 покоління Akeron. У чому їх особливість, характеристики Akeron – читайте далі у матеріалі.

Тактико-технічні характеристики

Ракета MMP має масу в 15 кг, калібр 140 мм, довжина корпусу — 1,3 м.

Мінімальна дальність стрільби становить 150 м, максимальна — 4 тис. м. При цьому MMP може пробити гомогенну броню до 1 тис. мм та шар бетону до 2 тис. мм.

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Ракета MMP має два режими наведення — або в режимі “вистрілив і забув”, або ж за допомогою оптико-електронної станції наведення.

Особливості

Французька протитанкова керована ракета – система п’ятого покоління. ПТРК інтегрує стороннє вказування цілі для сценаріїв стрільби із закритих позицій за допомогою фіксації після запуску для прямої видимості (NLOS) використання.

Akeron MP надійшов на озброєння Франції з 2017 року. Протитанкові ракетні комплекси були розроблені MBDA France і призначені для заміни MILAN та FGM-148 Javelin американського виробництва.

Крім того, Akeron призначений для пішої піхоти (є переносним зенітно-ракетним комплексом), а також для установки на бойові машини і має дальність стрілянини до 5 км.

Фото: Wikipedia