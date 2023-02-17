Лютий, 17 в 18:01

Російські окупанти зменшили інтенсивність бойових дій в нічний період за кількома напрямками на Сході України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

– Ворог дещо змінив свою тактику, вночі вони не дуже активні, вони ніч використовують для відновлення, я б навіть сказав, для зализування ран, оскільки протягом дня зазнають досить великих втрат, – сказав він.

Дмитрашківський пояснив, що йдеться про напрямки Вугледар, Авдіївка, Мар’їнка, Шахтарськ і Бахмут.

Зараз дивляться

– За минулу добу ворог втратив близько двох рот особового складу. До цього треба додати, що була знищена й техніка, і наші артилеристи відпрацювали відмінно по батареї Д-30, яка теж була в повному обсязі знищена разом з номерами обслуги, – додав речник Таврійського напрямку.

Він зазначив, що вдень окупанти все ж представляють досить небезпечну силу: ворог використовує артилерію, безпілотники-камікадзе і намагається показувати перевагу в повітрі, коли піднімає літаки.

– За вчорашній день це було (виліт літаків РФ, – Ред.) сім разів, він атакував по напрямку Донецькому, але обстріли вночі дещо зменшились вполовину, – сказав Дмитрашківський.

Речник Сил оборони повідомив, що найманці з ПВК Вагнера “плачуть і розповідають, що їм не дають ані зброї, ані боєприпасів”, а російські парамедики скаржаться на сотні загиблих, яким не можуть надати медичну допомогу.

Водночас захоплені у полон росіяни розповідають українським військовим, що під час боїв пораненим росіянам на фронті не надається медична допомога.

За словами Дмитрашківського, зниження інтенсивності атак росіян вночі пояснюється тим, що найкращі військові серед окупантів були знищені.

Він також додав, що підрозділи окупантів, які працюють на напрямку Вугледара, “це суїцидники”.