Лютий, 17 в 0:39

Пентагон почав перегляд своїх запасів зброї, що вказує на те, що Вашингтон готується збільшити видатки на озброєння через занепокоєння з приводу впливу війни Росії проти України на постачання боєприпасів.

Про це заявив генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, американські планувальники були змушені переглянути свої припущення через повернення тактики наземних бойових дій XX-го століття після двох десятиліть, протягом яких доктрину формували під впливом повстанських дій в Іраку та Афганістані.

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– Одним з уроків цієї війни є дуже високий рівень споживання звичайних боєприпасів, і ми переглядаємо наші власні запаси і наші власні плани, щоб переконатися, що ми все правильно зрозуміли, – сказав Міллі.

Він додав, що США намагаються провести аналіз, щоб потім оцінити, якими, на думку Вашингтона, будуть реальні потреби.

– А потім ми повинні закласти це в бюджет… Боєприпаси дуже дорогі, – додав він.

FT зазначає, що перегляд може призвести до збільшення річного бюджету збройних сил, який зараз становить $817 млрд.

Коментарі Міллі з’явилися після того, як минулого тижня президент України Володимир Зеленський здійснив турне столицями західних союзників, під час якого він неодноразово звертався до Заходу з проханням збільшити постачання озброєнь.

На сьогодні, від початку російсько-української війни, Київ отримав від Вашингтона понад $29 млрд у вигляді озброєнь і витрат на оборону.

Цього тижня голова Об’єднаного комітету начальників штабів перебував у Брюсселі, де зустрічався з представниками інших країн-союзників Києва, щоб скоординувати масштабну летальну допомогу перед запланованим на весну контрнаступом України.

Висловлювання Міллі, зроблені за тиждень до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відображають ширшу дискусію серед західних союзників про можливість затягування війни на невизначений термін.

Кількість боєприпасів, необхідних під час конфлікту, оголила вразливі місця в оборонній промисловості США, зазначає FT. Тим самим Вашингтон намагається перебудуватися з рівня виробництва мирного часу, а також відчуває брак запчастин і робочої сили у зв’язку з пандемією.

Цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Україна використовує боєприпаси в кількості “у багато разів більшій”, ніж можуть виробляти країни військово-політичного блоку, що створює навантаження на їхню оборонну промисловість.

За оцінками, українські війська щодня випускають понад 5 тис. артилерійських снарядів, тоді як Росія, за оцінками, витрачає вчетверо більше боєприпасів, намагаючись захопити територію на сході країни.

Київ планує контрнаступ, який спиратиметься на західну зброю вартістю в мільярди доларів, включно з основними бойовими танками, бойовими машинами піхоти і важкою артилерією.

У нещодавній доповіді Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вашингтонського аналітичного центру, йдеться, що оборонно-промислова база США “недостатньо підготовлена” до умов безпеки. У ній також ідеться, що потреби в боєприпасах для іншого конфлікту, наприклад, війни з Китаєм у Тайванській протоці, найімовірніше, перевищать запаси Пентагону.

Однак Марк Кансіан, старший радник програми CSIS з міжнародної безпеки, заявив, що він упевнений, що Пентагон робить кроки для усунення будь-яких недоліків готовності. Він додав, що його запаси наразі достатні.

– Я помірно стурбований, але водночас оптимістично налаштований, що ми вживаємо необхідних заходів, – сказав він.

Міллі був одним із найпомітніших прихильників із Вашингтона, які виступають за врегулювання конфлікту між Києвом і Москвою шляхом переговорів.

Хоча він не пов’язав виснаження запасів з його підтримкою мирних переговорів, але додав, що, як і раніше, вірить у те, що війна закінчиться за столом переговорів, при цьому жодна зі сторін не зможе досягти своїх військових цілей.

– Росіянам буде практично неможливо досягти своїх політичних цілей військовими засобами. Малоймовірно, що Росія збирається захопити Україну. Цього просто не станеться, – говорив Міллі.

Він при цьому визнавав, що Україні також “дуже, дуже важко” цього року буде вигнати росіян з окупованої Росією території.

– Це не означає, що цього не може статися… Але це надзвичайно важко. І це потребуватиме, по суті, краху російських збройних сил, – говорив він.

Коли Міллі запитали, чи настав момент для дипломатії між Москвою і Києвом, він сказав: “До початку весни залишилися лічені тижні, але це – “вікно”. Можливості є в будь-який момент часу”.

Однак, за його словами, обидві сторони “досить сильно заглибилися у свої цілі” і не бажають вести переговори.

Міллі сказав, що цей конфлікт повторює урок Другої світової війни про те, що агресію необхідно зупинити “твердістю, стримуванням, військовою міццю”, хоча він зазначив, що з урахуванням ядерного арсеналу Росії ставки були вищими.

– У цьому конкретному випадку йдеться про країну, яка є великою і володіє ядерною зброєю, – сказав він.

Генерал США вважає, що з цієї причини необхідно бути дуже свідомими в регулюванні ескалації, але, при цьому, необхідно відстоювати принципи, заради яких була заснована Організація Об’єднаних Націй.