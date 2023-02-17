Лютий, 17 в 16:18

Сумська ОВА повідомила, що інформація про те, що 10 тис. російських військових нібито стоять на кордоні з областю, не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі ОВА у Telegram.

– Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано. Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних. За попередньою інформацією, це не що інше як ІПСО, – зазначають у повідомленні.

Сумська ОВА закликала усіх бути пильними, не звертати уваги на фейки та довіряти тільки офіційним джерелам.

Зазначимо, що раніше The Times із посиланням на старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова написало про те, що на території Росії поблизу з Сумською областю окупанти нібито сконцентрували велике угруповання військ – 10 тис. солдатів.

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– По той бік кордону з Сумами зосереджено 10 тис. російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була, – цитує Гулакова видання The Times.

Також повідомлялося, що ворог нібито побудував у своєму розташуванні польовий госпіталь, що є показником того, що росіяни можуть планувати наступальні дії.

Гулаков додав, що росіяни нібито засипали гравієм дорогу, що веде до кордону, що має допомогти руху бронетехніки на цьому напрямку.