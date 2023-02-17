У ГУР розповіли, чому міжнародні організації не беруть участі в обмінах полоненими

Лютий, 17 в 10:51

Росіяни не допускають міжнародні організації до участі в обмінах полоненими, через що ці питання вирішуються лише між Україною та Росією.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону.

За його словами, країна-агресор не допускає Червоний хрест до перевірки умов утримання наших військовополонених.

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– Росія порушує елементарні вимоги Женевських конвенцій та Міжнародного права. Зокрема, вона не надає інформації про місця перебування полонених. Міжнародний комітет Червоного хреста намагається часто брати активну участь в цих процесах, але без згоди РФ це навряд чи можливо, – сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що через це Україна здебільшого самотужки й у двосторонньому порядку вирішує питання обмінів.

– Це складно, бо Женевські конвенції, по-перше, напряму не передбачають і не вимагають обмінів до завершення війни, а з іншого боку – ми маємо справу з противником, який маніпулює і на власний розсуд трактує ці конвенції, – додав він.

Вчора, 16 лютого, відбувся новий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 100 українських захисників та один цивільний.

Джерело: телемарафон

Фото: Андрій Єрмак