У Сенаті США повторно внесли на розгляд резолюцію про визнання геноцидом дій РФ в Україні

Лютий, 17 в 9:05

Низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України. Ці дії включають, зокрема, примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українських цивільних під час масових звірств, мовиться у повідомленні офісу сенатора Джима Ріша зі штату Айдаго.

– Минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид, – сказав сенатор Ріш.

За його словами, він бачив звірства на власні очі під час поїздки в Україну в червні минулого року, і ледве не щодня до нього надходять нові повідомлення про нелюдські дії російських солдатів проти невинного українського народу.

– Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості, – додав Ріш.