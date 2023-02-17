Мюнхенська конференція з безпеки 2023

Лютий, 17 в 8:00

У п’ятницю, 17 лютого, стартує 59-та Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC).

Конференція вважається ключовим західним форумом із питань зовнішньої політики та політики безпеки. У 2022 році вона проходила за кілька днів до широкомасштабного вторгнення РФ. Тоді захід відвідав президент України Володимир Зеленський, який закликав союзників надати новітню зброю для ЗСУ, гарантії безпеки та запровадити превентивні санкції проти Росії.

Минув майже рік, і Мюнхенська конференція з безпеки знову збирає світових лідерів для дискусії, центральною темою якої стане війна в Україні та її глобальні наслідки.

Зараз дивляться

Що відомо про конференцію та чого очікувати Україні від цього заходу – далі в матеріалі.

Війна як переломний момент: місце проведення, терміни та ключові теми MSC 2023

Мюнхенська конференція з безпеки є щорічним заходом, який проводиться з 1962 року в Мюнхені.

59-та конференція відбудеться з 17 до 19 лютого 2023 року в офлайн-форматі, тобто за особистої присутності світових лідерів. Традиційним місцем проведення є готель Bayerischer Hof у Мюнхені.

Конференція пройде під девізом Re:vision, який також є назвою цьогорічної Мюнхенської доповіді з безпеки. У назві Re:vision спостерігається гра слів: це і “ревізія, ревізіонізм”, у якому автори доповіді звинувачують РФ та Китай, а також “перегляд, бачення”, тобто новий погляд країн Заходу на світові процеси.

Конференція вперше пройде під головуванням Крістофа Гойсґена – німецького дипломата, колишнього представника Німеччини в ООН та колишнього радника ексканцлера ФРН Ангели Меркель.

Гойсґен чудово обізнаний про ситуацію в Україні. Він брав участь у підготовці Мінських угод, а зараз виступає з досить жорсткою критикою на адресу Росії, наголошує, що Крим – це частина України, та підтримує заклик Києва про постачання західних винищувачів.

В анонсі MSC 2023 зазначається, що конференція відбудеться через рік після Zeitenwende (у перекладі з німецької – поворотного моменту), яким стала повномасштабна війна в Україні.

Ключовими темами конференції стануть війна в Україні та її глобальний вплив, аналіз ситуації через рік після початку повномасштабної агресії РФ, допомога Києву, а також роль Заходу у реагуванні на нові виклики. Окрім цього, на полях конференції уряд Німеччини представить нову стратегію національної безпеки ФРН.

Конференція в Мюнхені має дати відповіді на низку ключових запитань:

Як виглядає світ через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Чи є війна індикатором того, що світ став більш жорстоким, що в ньому панує безкарність, сильні роблять те, що хочуть, а слабкі мусять страждати.

Чи може світ повернутися до життя, що грунтується на правилах міжнародного порядку.

Очікується, що майже через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну MSC 2023 надасть можливість оцінити згуртованість союзників по НАТО та політичну відданість міжнародному порядку, що грунтується на правилах. Учасники також обговорять глобальну безпеку в таких аспектах, як зміни клімату, голод та бідність у світі.

Крім війни в Україні, серед тем будуть ядерна криза (зокрема, в контексті Ірану), складна ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні, напружені відносини між Заходом і Китаєм, близькосхідний конфлікт.

Обговорюватиметься потреба в інноваціях у сфері цифрових та інформаційних технологій, а також зв’язок між політикою безпеки та культурою.

Заходи Мюнхенської конференції з безпеки транслюватимуться на сайті та в соцмережах MSC.

You won’t attend #MSC2023 in person? Good news: Follow the sessions live on social media and our website: https://t.co/rKeKK3YDJ8 Tune in ???? pic.twitter.com/UX91QoJG0Z — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 16, 2023

Крім основної програми конференції (виступів, дебатів, круглих столів) на полях MSC відбудуться офіційні заходи, організовані аналітичними центрами, держустановами, громадськими організаціями тощо. Зокрема, в Мюнхені відбудеться 6-й Український ланч.

А в неділю, 19 лютого, в останній день конференції відбудеться показ документального фільму Свобода у вогні: Боротьба України за свободу. Стрічка знята американським режисером Євгеном Афінеєвським за сприяння платформи Netflix. Фільм демонструє жахливі реалії, які щодня переживають українці під час спровокованої РФ війни, та мужність українського народу, готового боронити свою землю до останньої краплі крові.

Стрічка є продовженням фільму Зима у вогні, присвяченого подіям Революції Гідності 2013-2014 років (режисером також був Афінеєвський).

Участь України та виступ Зеленського

За даними німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle, конференцію 17 лютого відкриє президент України Володимир Зеленський. Очікується, що він виступить із промовою за допомогою відеозв’язку, а також відповість на запитання.

Після цього планується промова канцлера Німеччини Олафа Шольца, а далі – президента Франції Еммануеля Макрона.

У суботу, 18 лютого, очікуються виступи віцепрезидента США Камали Гарріс та прем’єра Великої Британії Ріші Сунака.

Макрон на конференції обговорить, як “забезпечити поразку РФ” в Україні, а також майбутні механізми для підтримки миру в Європі, “щоб такий конфлікт не повторився”.

А віцепрезидент США Камала Гарріс обговорить подальшу підтримку України з боку Вашингтона, відзначить мужність українського народу, а також підтвердить зобов’язання щодо взаємної оборони в рамках НАТО.

У другий день конференції глава МЗС України Дмитро Кулеба візьме участь у панельній дискусії зі своїми колегами з Німеччини (Анналеною Бербок) та США (Ентоні Блінкеном).

Загалом очікується участь у MSC майже 150 високопосадовців з усього світу. Серед них понад 45 глав держав та урядів, міністри закордонних справ та оборони, керівники НАТО, Євросоюзу, ООН.

Представників влади РФ не покликали

Російських урядовців не запросили на цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки. Як пояснив голова MSC Крістоф Гойсґен, організатори не хочуть надавати трибуну для кремлівської пропаганди.

Раніше делегацію РФ традиційно очолював глава МЗС Сергій Лавров.

– Ми не хочемо давати Лаврову трибуну для його пропаганди. Його навмисно не запросили, – повідомив Гойсґен під час пресконференції в Берліні.

Замість представників Кремля організатори вирішили запросити на конференцію представників так званої російської опозиції: Гаррі Каспарова, Михайла Ходорковського, Дмитра Гудкова, Володимира Мілова, Юлію Навальну, Жанну Нємцову.

На вечір суботи, 18 лютого, запланована дискусія про майбутнє Росії.

Україна та глобальна безпека у фокусі уваги

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен підтвердив, що у фокусі уваги світових лідерів буде війна в Україні.

На початку цього тижня він повідомив журналістам, що головною темою MSC 2023 стануть загрози світовій безпеці, особливо в світлі російської агресії проти України.

– Зрозуміло, що під час конференції ми будемо обговорювати тему України, але принципово ми будемо ставити питання: як ми можемо гарантувати в подальшому повагу до мирного порядку, основаного на правилах, до Хартії ООН, Конвенції прав людини тощо. Чи буде в подальшому панувати закон сильного чи сила закону, – наголошував Гойсґен.

У зв’язку з цим до порядку денного конференції внесли питання про переслідування за воєнні злочини РФ проти України. MSC 2023 має привернути увагу до безкарності політичних лідерів за воєнні злочини, злочин агресії та злочини проти людяності. Учасники заходу обговорять, як із цим боротися.

В інтерв’ю Німецькій редакційній мережі (RND) він повідомляв, що в конференції візьме участь головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан.

У вступі до Мюнхенської доповіді з безпеки 2023 Гойсґен уточнив, що не всі країни-члени ООН засудили вторгнення РФ і спробу анексії українських територій. Йдеться про країни Азії, Африки та Південної Америки, які невдоволені чинним міжнародним порядком.

– Тому на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки ми зосередимося не лише на протидії ревізіонізму, а й на створенні позитивного бачення більш мирного і процвітаючого світу, – пояснив Гойсґен.

Пріоритети України на MSC 2023

Три ключові пріоритети України на Мюнхенській конференції з безпеки 2023 нещодавно озвучив голова МЗС Дмитро Кулеба. Йдеться про такі теми, які просуватиме на полях заходу українська делегація:

постачання Україні далекобійних ракет і бойових літаків;

членство нашої країни в НАТО;

майбутнє Росії.

– Ми будемо просувати… пріоритетні для України теми. Ключова – це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії, – наголосив міністр.

Кулеба уточнив, що на MSC 2023 зберуться ключові фігури в сфері євроатлантичної безпеки. Саме тому в центрі уваги будуть теми, пов’язані з безпекою України, Європи та світу.

Український ланч у Мюнхені

У суботу, 18 лютого, на полях Мюнхенської конференції з безпеки відбудеться 6-й Український ланч на тему: Рік потому: боротьба України за свободу. Що далі?

Захід традиційно організовують Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука. Початок – о 14:30.

Під час Українського ланчу обговорюватимуть:

Шляхи припинення війни в Україні, її наслідки для Європи й міжнародного порядку.

У чому проявлялася підтримка України з боку західних партнерів від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як розвивається війна на військовому, економічному, політичному та інформаційному фронтах.

Амбіції українських та західних лідерів щодо нинішнього стану війни і що можна зробити ще.

Однією з ключових тем дискусії буде формула миру з 10 пунктів, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

Очікування від конференції: оцінки експертів

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV виділив три ключові теми Мюнхенської конференції з безпеки:

1. Перше питання, яке буде одним із пріоритетних, це російська агресія проти України, агресивна політика та гібридні впливи РФ у Європі та в світі.

– У цьому сенсі ми, звичайно, будемо обговорювати і виносити проблематику подальшої підтримки України, необхідності надання зброї та фінансової підтримки. Так само запровадження додаткових санкцій проти РФ, – зазначив Мусієнко.

2. Друге питання – фактор Китаю, його відносини зі США та країнами Європи. За словам експерта, це теж буде одна з ключових тем.

3. Третє питання – що робити з Росією після завершення повномасштабної війни. В цьому контексті Олександр Мусієнко нагадав про інтерв’ю голови MSC Крістофа Гойсґена, в якому той заявив про необхідність “депутінізації” Росії в майбутньому, оскільки зараз все в РФ орієнтовано на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

– Виходячи з того, що сказав керівник Мюнхенської конференції в одному з інтерв’ю, що потрібна буде “депутінізація Росії”, вочевидь, визріває до обговорення тема, що робити з РФ після війни. Тобто як трансформувати та змінити Росію, примусити її змінитися так, щоб вона трансформувалася в якесь державне утворення або кілька державних утворень, які не будуть вести агресивні війни та не будуть подразником міжнародної безпеки, – наголосив Мусієнко.

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Водночас політолог Володимир Фесенко пояснив Фактам ICTV, що на Мюнхенській конференції не ухвалюють рішень, це дискусійний форум, на полях якого обговорюють найважливіші питання для безпекової ситуації в світі.

Політолог наголосив, що війна в Україні та підтримка нашої держави буде однією з головних тем конференції.

– Яким чином не просто завершити цю війну, а так її завершити, щоб забезпечити безпеку і для України, і для Європи, якою має бути майбутня архітектура безпеки в Європі та світі. Ну, і виклики для міжнародної безпеки з боку РФ та Китаю. В доповіді, яка оприлюднена, організатори конференції звертають на це основну увагу, – розповів Фесенко.

Політолог назвав Мюнхенську конференцію “безпековим Давосом”, який охоплює практично всі напрями міжнародної безпеки.

– Для України нинішня конференція, дискусія буде важлива насамперед з точки зору саме пробивання більш дієвих підходів для нашої підтримки. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що для нас зараз дуже важливо переконати наших партнерів, що нам потрібні далекобійні ракети, авіація і більш оперативна, своєчасна допомога, – уточнив Фесенко.

Політолог нагадав, що зараз кожен крок з виділення нових видів озброєння відбувається після тривалих дискусій, унаслідок чого втрачається час.

Володимир Фесенко також вважає, що однією з тем дискусій буде майбутнє РФ: “що далі робити з Росією”.

Політолог додав, що політиків та експертів зараз хвилює не лише питання, коли завершиться війна в Україні, але й те, як саме це станеться.

– Тому що просто припинення війни не означає, що відновиться безпека. На превеликий жаль, можуть залишитися ризики нової війни. І для України навіть в ідеальному варіанті, коли ми вийдемо на кордони 1991 року, важливо, щоб були ефективні гарантії безпеки, – зазначив Фесенко.

Він уточнив, що, на думку більшості експертів, такою дієвою гарантією може бути членство України в НАТО після завершення війни. Це може стати запорукою того, що РФ не розпочне нову агресію.

Джерело: Munich Security Conference 2023, Міністерство оборони Німеччини, Deutsche Welle, Укрінформ, RND