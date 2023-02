Мюнхенська конференція з безпеки 2023

У п’ятницю, 17 лютого, стартує 59-та Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC).

Конференція вважається ключовим західним форумом із питань зовнішньої політики та політики безпеки. У 2022 році вона проходила за кілька днів до широкомасштабного вторгнення РФ. Тоді захід відвідав президент України Володимир Зеленський, який закликав союзників надати новітню зброю для ЗСУ, гарантії безпеки та запровадити превентивні санкції проти Росії.

Минув майже рік, і Мюнхенська конференція з безпеки знову збирає світових лідерів для дискусії, центральною темою якої стане війна в Україні та її глобальні наслідки.

Що відомо про конференцію та чого очікувати Україні від цього заходу – далі в матеріалі.

Війна як переломний момент: місце проведення, терміни та ключові теми MSC 2023

Мюнхенська конференція з безпеки є щорічним заходом, який проводиться з 1962 року в Мюнхені.

59-та конференція відбудеться з 17 до 19 лютого 2023 року в офлайн-форматі, тобто за особистої присутності світових лідерів. Традиційним місцем проведення є готель Bayerischer Hof у Мюнхені.

Конференція пройде під девізом Re:vision, який також є назвою цьогорічної Мюнхенської доповіді з безпеки. У назві Re:vision спостерігається гра слів: це і “ревізія, ревізіонізм”, у якому автори доповіді звинувачують РФ та Китай, а також “перегляд, бачення”, тобто новий погляд країн Заходу на світові процеси.

Конференція вперше пройде під головуванням Крістофа Гойсґена – німецького дипломата, колишнього представника Німеччини в ООН та колишнього радника ексканцлера ФРН Ангели Меркель.

Гойсґен чудово обізнаний про ситуацію в Україні. Він брав участь у підготовці Мінських угод, а зараз виступає з досить жорсткою критикою на адресу Росії, наголошує, що Крим – це частина України, та підтримує заклик Києва про постачання західних винищувачів.

В анонсі MSC 2023 зазначається, що конференція відбудеться через рік після Zeitenwende (у перекладі з німецької – поворотного моменту), яким стала повномасштабна війна в Україні.

Ключовими темами конференції стануть війна в Україні та її глобальний вплив, аналіз ситуації через рік після початку повномасштабної агресії РФ, допомога Києву, а також роль Заходу у реагуванні на нові виклики. Окрім цього, на полях конференції уряд Німеччини представить нову стратегію національної безпеки ФРН.

Конференція в Мюнхені має дати відповіді на низку ключових запитань:

Очікується, що майже через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну MSC 2023 надасть можливість оцінити згуртованість союзників по НАТО та політичну відданість міжнародному порядку, що грунтується на правилах. Учасники також обговорять глобальну безпеку в таких аспектах, як зміни клімату, голод та бідність у світі.

Обговорюватиметься потреба в інноваціях у сфері цифрових та інформаційних технологій, а також зв’язок між політикою безпеки та культурою.

Заходи Мюнхенської конференції з безпеки транслюватимуться на сайті та в соцмережах MSC.

You won’t attend #MSC2023 in person? Good news: Follow the sessions live on social media and our website: https://t.co/rKeKK3YDJ8

Tune in ???? pic.twitter.com/UX91QoJG0Z

— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 16, 2023