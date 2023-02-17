Лютий, 17 в 20:17

В Україні зберігається потреба в мобілізаційному ресурсі, тобто в подальшій мобілізації громадян для захисту країни від агресії РФ, оскільки на фронті є підрозділи, які потребують ротації та відновлення.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, в такій ротації підрозділів “є абсолютна потреба”.

Зараз дивляться

– Всі ми спостерігаємо за новинами з фронту, розуміємо, що коїться, наприклад, на Сході, що там підрозділи дійсно перебувають довготривалий час у таких складних умовах, і вони потребують відновлення. Тобто виведення з зони активних бойових дій, перебування певний час на більш спокійній території, відновлення сил і повернення на позиції. Для цього і формується мобілізаційний ресурс, – пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що після повномасштабного вторгнення військ РФ була “дуже висока хвиля ентузіастів”, тобто добровольців, готових зі зброєю в руках захищати Україну, попри свій стан здоров’я. Через це, наприклад, в Одеській області створили другу бригаду територіальної оборони і сформували резерв на третю бригаду.

Гуменюк висловила думку, що тоді не всі усвідомлювали, що війна може тривати довго.

– На той момент всі очікували, що за кілька місяців ми переламаємо хребет цьому ворогу і все буде Україна. Воно так і буде. Але потреби в мобілізаційному ресурсі ще є, – наголосила вона.

Зараз, за словами Гуменюк, спостерігається “падіння ентузіазму” у деяких військовозобов’язаних громадян.

– Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму певного у категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті, і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані, – наголосила Гуменюк.

Вона додала, що в багатьох громадян дійсно є документи та підстави для відтермінування мобілізації. Ці дані вони повинні надати територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (колишнім військкоматам).

Гуменюк уточнила, законодавство України про мобілізацію не настільки досконале, щоб допомогти повністю сформувати мобілізаційний ресурс. Адже воно розраховане на свідомих громадян, які в ідеалі проживають за місцем реєстрації та з’являються до центрів комплектування одразу після отримання повістки.

Однак в реальності багато людей не проживають за місцем реєстрації і свідомо уникають повісток.

Як відомо, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено ще на три місяці, до 20 травня 2023 року.