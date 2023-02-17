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Факти / Україна

Євро трохи здешевшало, долар стабільний: за скільки можна купити валюту в Україні 17 лютого

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 17 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,10 грн/€1. Це на 2 копійки менше, ніж вчора.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 17.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,15 42,15
Долар 39,15 39,65

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,85 42,80
Долар 39,65 40,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,40
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,80 42,50
Долар 39,10 39,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,55 42,55
Долар 39,45 39,90

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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