Євро трохи здешевшало, долар стабільний: за скільки можна купити валюту в Україні 17 лютого
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У п’ятницю, 17 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,10 грн/€1. Це на 2 копійки менше, ніж вчора.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 17.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,15
|42,15
|Долар
|39,15
|39,65
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,85
|42,80
|Долар
|39,65
|40,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,40
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,80
|42,50
|Долар
|39,10
|39,95
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,55
|42,55
|Долар
|39,45
|39,90
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк