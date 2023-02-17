Лютий, 17 в 12:15

Жодна країна поки що не пообіцяла Україні винищувачі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю WAZ.

– Поки що жодна країна не зобов’язалася постачати винищувачі. Але деякі уряди, наприклад британський, оголосили про навчання українських пілотів роботі на західних винищувачах, інші зроблять це найближчим часом, – сказав він.

Міністр також пояснив, як західні винищувачі можуть допомогти Україні.

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– Винищувачі підтримують сили ППО. Їх також можна використовувати для збивання ворожих ракет. По-друге, авіація важлива для контрнаступу, – наголосив Кулеба.

За його словами, нас особливо цікавлять винищувачі зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини, оскільки ці країни мають найвищі виробничі потужності та найбільший парк літаків.

Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена припускають відправлення Україні винищувачів.

Джерело: WAZ