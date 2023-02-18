Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Більше тисячі вбитих окупантів, системи ППО та РСЗВ – втрати РФ за добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу ЗСУ ліквідували 1 010 російських окупантів, загальні втрати Росії сягнули  142 270 вбитими, повідомляє Генштаб в ранковому зведенні 18 лютого.

Також українські захисники знищили п’ять російських танків, 13 броньованих машин, дві системи протиповітряної оборони, три безпілотники та іншу бойову техніку.

Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 18 лютого 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 142 270 (+1 010) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 303 (+5);
  • бойові броньовані машини ‒ 6 533 (+13);
  • артилерійські системи – 2 326 (+4);
  • РСЗВ – 469 (+2);
  • засоби ППО ‒ 243 (+2);
  • літаки – 298;
  • гелікоптери – 287;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016 (+3);
  • крилаті ракети ‒ 871;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 196 (+9);
  • спеціальна техніка ‒ 223 (+2).

За даними Генштабу, за останню добу наша авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження армії РФ, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Зараз дивляться

Також сили ППО збили шість дронів, зокрема п’ять безпілотників типу Ланцет і один – Зала.

Читайте
Другий день Мюнхенської безпекової конференції та поставки Akeron з Франції: що відбувається на 360-й день війни (онлайн)

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка