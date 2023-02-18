Лютий, 18 в 8:16

За останню добу ЗСУ ліквідували 1 010 російських окупантів, загальні втрати Росії сягнули 142 270 вбитими, повідомляє Генштаб в ранковому зведенні 18 лютого.

Також українські захисники знищили п’ять російських танків, 13 броньованих машин, дві системи протиповітряної оборони, три безпілотники та іншу бойову техніку.

Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 18 лютого 2023-го:

особовий склад ‒ близько 142 270 (+1 010) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 303 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 6 533 (+13);

артилерійські системи – 2 326 (+4);

РСЗВ – 469 (+2);

засоби ППО ‒ 243 (+2);

літаки – 298;

гелікоптери – 287;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016 (+3);

крилаті ракети ‒ 871;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 196 (+9);

спеціальна техніка ‒ 223 (+2).

За даними Генштабу, за останню добу наша авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження армії РФ, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

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Також сили ППО збили шість дронів, зокрема п’ять безпілотників типу Ланцет і один – Зала.