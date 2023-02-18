Більше тисячі вбитих окупантів, системи ППО та РСЗВ – втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
За останню добу ЗСУ ліквідували 1 010 російських окупантів, загальні втрати Росії сягнули 142 270 вбитими, повідомляє Генштаб в ранковому зведенні 18 лютого.
Також українські захисники знищили п’ять російських танків, 13 броньованих машин, дві системи протиповітряної оборони, три безпілотники та іншу бойову техніку.
Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 18 лютого 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 142 270 (+1 010) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 303 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 6 533 (+13);
- артилерійські системи – 2 326 (+4);
- РСЗВ – 469 (+2);
- засоби ППО ‒ 243 (+2);
- літаки – 298;
- гелікоптери – 287;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016 (+3);
- крилаті ракети ‒ 871;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 196 (+9);
- спеціальна техніка ‒ 223 (+2).
За даними Генштабу, за останню добу наша авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження армії РФ, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.
Зараз дивляться
Також сили ППО збили шість дронів, зокрема п’ять безпілотників типу Ланцет і один – Зала.