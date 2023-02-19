Лютий, 18 в 23:12

Наразі в Україні покращилась ситуація з електропостачанням – після ракетної атаки вранці 18 лютого електростанції повертаються до нормальної роботи. Зараз їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі, тому екстрені відключення світла скасовуються.

Яка зараз ситуація з електропостачанням, де та коли не буде світла 19 лютого – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Київ та Київська область

Через ремонт мереж у столиці можливі відключення за графіком:

Зараз дивляться

неділя: з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. Електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.

Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

Відключення світла не плануються, проте графік можуть застосовувати у разі перевантаження системи.

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Ліміти споживання електричної потужності НЕК Укренерго не довело. Тож 19 лютого не застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Погодинні обмеження можуть застосовувати у разі перевантаження системи. Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Хмельницька область

19 лютого погодинні відключення в Хмельницькій області не здійснюватимуться.

У разі суттєвої зміни ситуації в об’єднаній енергосистемі України обмеження можуть бути доведені протягом дня. Актуальну інформацію щодо відключень можна дивитися у Telegram АТ Хмельницькобленерго.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 13 до 19 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Одеська область

Через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Запорізька область

НЕК Укренерго не доводило ліміти енергоспоживання для Запорізької області на 19 лютого, тож завтра погодинних стабілізаційних відключень не заплановано.

Проте споживачів просять максимально відповідально ставитися до користування енергоємними електроприладами.

Актуальний графік відключення світла у Запорізькій області, який застосовуватимуть у разі перевантаження системи, можна переглянути за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, за якими світло будуть виключати щоденно на три години з 7:00 до 22:00.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

Ситуація з електропостачанням покращилася і у Львівській області. Однак у разі аварій можуть застосовуватися відключення світла 19 лютого.

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.