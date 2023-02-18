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Факти / Україна

Кремінський напрямок – найскладніший на Луганщині, але ситуація контрольована – Гайдай

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Сергій Гайдай глава Луганської ОВА

У Луганській області найважчий напрямок на сьогодні – Кремінський, водночас ситуація повністю контрольована, суттєвого просування у ворога немає.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Єдине що збільшилася кількість атак та обстрілів наших позицій, і вони встановили дуже потужну РЕБ, яка глушить всі сигнали, що ускладнює використання безпілотників, – наголосив він.

За його словами, на Луганщині вагнерівці закінчуються, переважно спостерігаються нові підрозділи мобілізованих росіян.

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– Таких дуже багато привезли на територію Луганської області, і саме вони йдуть в наступ. Періодично їх беруть в полон, – додав Гайдай.

Днями BBC повідомило про виявлення поблизу Луганська нового поховання людей, які могли воювати в Україні у складі ПВК Вагнера.

Журналістам вдалось ідентифікувати особи 37 похованих за допомогою відкритих джерел. Зокрема, 35 з них були громадянами Росії, один – Білорусі, ще один народився в Узбекистані.

Фото: Сергій Гайдай

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