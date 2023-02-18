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Факти / Україна

Минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога поблизу 20 населених пунктів у трьох областях – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога поблизу 20 населених пунктів у трьох областях – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу наші воїни відбили атаки російського ворога поблизу 20 населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, не дали просунутися окупантам в районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна – на Луганщині.

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ЗСУ дали відсіч загарбникам в районах населених пунктів Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

В Генштабі наголошують, що загроза нових ракетних ударів Росії залишається дуже високою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 360-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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